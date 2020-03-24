Zlatan Ibrahimovic'in ikinci Milan macerası kısa sürebilir. İtalyan basını, tecrübeli futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlandığını iddia etti.

38 yaşındaki golcünün bu kararı almasındaki nedenin ise takım içerisindeki karışıklıklar olduğu belirtildi.

Şampiyonluk yarışında çok erken kopan Milan, futbol direktörü Zvonimir Boban'ın görevine son vermişti.

Koronavirüs nedeniyle ülkesi İsveç'e giden İbrahimovic'in yaşanan bu gelişmeler sonrası mutsuz olduğunu ve motivasyonunu kaybettiği ifade edildi.

Yıldız futbolcu, ara transfer döneminde Milan ile sözleşme imzalamıştı. Kırmızı siyahlı formayla 10 maça çıkan İbrahimovic, 4 kez fileleri sarsıp 1 de gol pası verdi.