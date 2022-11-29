Teknik direktör Liam Rosenior yönetiminde, Belek Turizm Merkezi'ndeki konakladıkları otelin sahasında gerçekleştirilen antrenmanda, milli oyuncular Doğukan Sinik ile Ozan Tufan da yer aldı.

Isınma ve koşuyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın ana bölümünde oyuncular, dar alanda minyatür kale maç yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Antrenmana, Ozan ve Doğukan'ın yanı sıra daha önce Türkiye'de forma giyen Jean Michael Seri, Adama Traore, Dimitris Pelkas ve Allahyar Sayyadmanesh de katıldı.

İngiltere temsilcisi, hazırlıklarına 4 Aralık Pazar gününe kadar Antalya'da devam edecek.