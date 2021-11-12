Hentbolda haftanın programı
Hentbol Erkekler Süper Lig'de yedinci, Kadınlar Süper Lig'de de sekizinci hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
13 Kasım Cumartesi:
14.00 Tokat Gençlik-Mamak Belediyespor (Ali Yücel)
14.00 Köyceğiz Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Köyceğiz)
15.00 Eskişehir Orman-Hatayspor (Porsuk)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-MYK Hentbol (Beşirli)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Antalyaspor (Üçevler)
17.00 Beşiktaş-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)
Kadınlar Süper Lig
14 Kasım Pazar:
14.30 Konyaaltı Belediyespor-Görele Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)
15.00 Anadolu Üniversitesi-Yalıkavak (Porsuk)
19.00 Yenimahalle Belediyespor-Araç Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
15 Kasım Pazartesi:
15.30 Üsküdar Belediyespor-Tekirdağspor (Çamlıca)
16 Kasım Salı:
17.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-EGO Spor (Celal Atik)
17 Kasım Çarşamba:
15.00 Antalya Anadolu-Kastamonu Belediyespor (Göynük Atatürk)