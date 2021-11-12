Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

13 Kasım Cumartesi:

14.00 Tokat Gençlik-Mamak Belediyespor (Ali Yücel)

14.00 Köyceğiz Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Köyceğiz)

15.00 Eskişehir Orman-Hatayspor (Porsuk)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-MYK Hentbol (Beşirli)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Antalyaspor (Üçevler)

17.00 Beşiktaş-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)

Kadınlar Süper Lig

14 Kasım Pazar:

14.30 Konyaaltı Belediyespor-Görele Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

15.00 Anadolu Üniversitesi-Yalıkavak (Porsuk)

19.00 Yenimahalle Belediyespor-Araç Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

15 Kasım Pazartesi:

15.30 Üsküdar Belediyespor-Tekirdağspor (Çamlıca)

16 Kasım Salı:

17.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-EGO Spor (Celal Atik)

17 Kasım Çarşamba:

15.00 Antalya Anadolu-Kastamonu Belediyespor (Göynük Atatürk)