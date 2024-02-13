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Spor
AA 13.02.2024 20:04

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e yükselen takımlar belli oldu

HDI Sigorta Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda, Konyaaltı Belediyespor, Kastamonu Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Armada Praxis Yalıkavakspor Dörtlü Final'e kaldı

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e yükselen takımlar belli oldu

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun çeyrek final maçları bugün oynanan iki karşılaşmayla sona erdi.

Organizasyonun çeyrek finalinde Konyaaltı Belediyespor, 39-32 kazandığı maçın rövanşında Yenimahalle Belediyespor'u 36-35 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

Diğer karşılaşmada ise Kastamonu Belediyespor, Görele Belediyespor'la 34-34 berabere kaldı. İlk maçı 32-23 kazanan Kastamonu Belediyespor tur atlayan taraf oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Armada Praxis Yalıkavakspor da Dörtlü Final'e yükselme başarısı göstermişti.

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