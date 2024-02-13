Milli güreşçiler Selçuk Can ve Alperen Berber finale yükseldi

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda, grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, 67 kiloda Murat Fırat, 72 kiloda Selçuk Can, 82 kiloda Alperen Berber ve 97 kiloda Beytullah Kayışdağ mindere çıktı.

72 kiloda Selçuk Can, son 16 turunda Macar Krisztian Istvan Vancza'yı 3-1, çeyrek finalde Moldovalı Daniel Cataraga'yı 11-1, yarı finalde de şampiyonaya bireysel olarak katılan Rus Narek Oganian'ı 6-0 yenerek finale yükseldi.

Selçuk Can, 14 Şubat Çarşamba günü finalde Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yle karşılaşacak.

Selçuk Can finalde!



Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler 72 kiloda sporcumuz Selçuk Can, Oganian'ı 6-0 mağlup etti ve adını şampiyonluk maçına yazdırdı.



Tebrikler Selçuk! pic.twitter.com/YaTN0Jt4TJ — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) February 13, 2024

82 kiloda Alperen Berber, son 16 turunda Azerbaycanlı Rafig Hüseynov'u 7-1, çeyrek finalde Gürcü Gela Bolkvadze'yi 7-1, yarı finalde de Bulgar Aik Mnatsakanian'ı 5-1 yenerek finale çıkma başarısı gösterdi.

Alperen Berber, 14 Şubat Çarşamba günü finalde bireysel sporcu Islam Ismailovich Aliev'le altın madalya mücadelesi verecek.

18 yaşındaki Alperen Berber finalde!



Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler 82 kiloda sporcumuz Alperen Berber, Bulgar rakibini mağlup etti ve adını finale yazdırdı.



Büyük bir efsane doğuyor! pic.twitter.com/ntl4qsEcvM — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) February 13, 2024

Öte yandan 67 kiloda Murat Fırat ise yarın bronz madalya, 97 kiloda Beytullah Kayışdağ ise repesaj mücadelesine çıkacak. Ayrıca 60 kiloda Kerem Kamal ise organizasyona veda etti.