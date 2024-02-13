Beşiktaş Al-Musrati'nin bonservisini aldı

Siyah-beyazlılar, Al-Musrati'nin bonservisini Portekiz temsilcisinden 11 milyon Euro karşılığında alırken; 27 yaşındaki oyuncuyla 3,5 yıllık anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "SC Braga Kulübü'nden 2023-2024 sezonu 2. transfer tescil döneminde altı aylığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 30.06.2027 tarihine kadar kalıcı transfer hakları kulübümüz tarafından 11.000.000 euro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile de 30.06.2027 tarihine kadar anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.