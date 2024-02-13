Hafif Sağanak Yağışlı 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 13.02.2024 19:13

Milli halterci Burcu Alıcı'dan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda Burcu Alıcı, koparmada 85 kiloluk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli halterci Burcu Alıcı'dan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya
[Fotograf: AA]

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününün akşam seansında kadınlar 55 kiloda Burcu Alıcı podyuma çıktı.

Şampiyonada ay-yıldızlı kadın sporculardan Burcu Alıcı, koparmada 85 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı.

Koparmada, Norveç'ten Anette Sol Waaler 86 kiloluk kaldırışıyla birinci, bireysel olarak katılan (mülteci statüsünde, ülkesinden bağımsız) Yulia Hulina, 85 kiloluk derecesiyle ikinci oldu.

Burcu Alıcı da aynı kiloyu kaldırmasına rağmen 85 kiloyu ilk kaldıran Yulia olduğu için ikinciliği bağımsız sporcu elde etti.

Böylece şampiyonada milli halterciler, 4 altın, 3 gümüş, bir bronz ile toplam 8 madalya kazandı.

ETİKETLER
Halter Milli Sporcular
Sıradaki Haber
Kayserispor Süper Lig'de 10 maçtır kazanamadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:04
Kayseri'de kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
20:55
UNRWA: Birkaç hafta içinde Gazze'de operasyonlarımızı durdurmak zorunda kalacağız
20:45
Filistin Dışişleri Bakanı Maliki: Refah işgal tehlikesi altında
20:40
İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyine hava saldırısı
20:37
Avustralya'nın Victoria eyaletinde fırtına: Binlerce kişi elektriksiz kaldı
20:29
İÜ sosyal medyadaki yanıltıcı paylaşımlara ilişkin hukuki süreç başlatılacağını duyurdu
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Teknolojik cihazları yenilemek mümkün
Teknolojik cihazları yenilemek mümkün
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ