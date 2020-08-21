Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi'nde düzenlenen organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Belarus, Letonya ve Hollanda'dan 12 yat ile yaklaşık 100 yelkenci katıldı.

Organizasyonda, koronavirüs salgını nedeniyle üst düzey önlemler alındı.

MIYC Yönetim Kurulu Üyesi Halit Kesgin, yeni normalleşme sürecinin güneydeki ilk yelkenli yat yarışlarını tamamladıklarını söyledi. Kesgin, organizasyon boyunca pandemi kurallarını sıkı bir şekilde uyguladıklarını belirtti.

"Rüzgar yeterliydi. Bitiremeyenler olsa da uzun rota yarıştan olumlu dönüşler aldık. Normalde mayısta planlamıştık yarışı. Pandemiden dolayı Ağustos’ta yapmak zorunda kaldık. Önümüzdeki yıl daha çok katılım olmasını bekliyoruz. Güzel ve keyifli bir kupa oldu."

[Fotoğraf: AA]

Dereceye giren yat kaptanları kupalarını Netsel Marina havuz başında düzenlenen törenle aldı.

Organizasyonda sınıflarına göre ilk 3 dereceyi elde eden yatlar ve sahipleri şöyle:

IRC-1: 1. St. Anna (Mikhail Kadetov), 2. Matrak 2 (Orhan Özdaş), 3. Lagertha (Alyaksandr Prudnikau).

IRC-2: 1. Kasatka (Timofey Zhbankov), 2. Lettland (İgor Bukovskis), 3. Marmarisa (Gleb Semerenko).

IRC-3: 1. Aris Deniz (Zafer Öznur), 2. VMG Yelken (Doğukan Kandemir), 3. İskorpit (Bülent Çelik).