Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi başladı
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Volkan Demirel'le 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Bordo beyazlılar, 40 yaşındaki teknik adamla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
"Teknik direktör Volkan Demirel'le 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldı. Teknik direktörümüz Volkan Demirel'e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz."
Lütfü Savaş, 19 Eylül'de yaptığı açıklamada, Volkan Demirel'le anlaşma sağladıklarını duyurmuştu.
Atakaş Hatayspor sezona Serkan Özbalta yönetiminde başlamış; ancak geçtiğimiz günlerde yollarını karşılıklı ayırmıştı.
Atakaş Hatayspor’umuza Hoş Geldin Volkan Demirel— Hatayspor (@Hatayspor_FK) September 21, 2022
Teknik direktör Volkan Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldıhttps://t.co/HHe7FfDVHW#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/L6NhpYYPfj