Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 12:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor'da 5 yabancı futbolcuya milli davet
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un 5 yabancı futbolcusu, ülkelerinin milli takım aday kadrolarına çağrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Adama Traore ve Youssouf Kone Mali, Strahil Popov Bulgaristan, Aaron Salem Boupendza Gabon, kaleci Munir Mohand Mohamedi ise Fas milli takımlarının aday kadrosuna davet edildi.
Açıklamada, futbolculara milli takımlarındaki görevlerinde başarı dileğinde bulunuldu.
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