Kulüpten yapılan açıklamaya göre Adama Traore ve Youssouf Kone Mali, Strahil Popov Bulgaristan, Aaron Salem Boupendza Gabon, kaleci Munir Mohand Mohamedi ise Fas milli takımlarının aday kadrosuna davet edildi.

Açıklamada, futbolculara milli takımlarındaki görevlerinde başarı dileğinde bulunuldu.