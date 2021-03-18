18 Mart bir kahramanlık destanının yazıldığı gün. Kurtuluş savaşına ilham veren, uğruna şehitler verdiğimiz Çanakkale Zaferinin üzerinden tam 106 yıl geçti.

Bu anlamlı gün dolayısıyla, spor camiasının önde gelen isim ve kurumları mesaj yayınladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

"Vatan için canlarını seve seve feda edenlerin destanıdır Çanakkale. Zaferimizin 106. yıl dönümünü gururla kutluyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum"

Vatan için canlarını seve seve feda edenlerin destanıdır Çanakkale!



Zaferimizin 106. yıl dönümünü gururla kutluyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.#18MartÇanakkaleZaferi pic.twitter.com/Tf8SFHpfvk — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) March 18, 2021

Türkiye Futbol Federasyonu

"Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu vatan için canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Bir destandır Çanakkale."

Türkiye Basketbol Federasyonu

"18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ülkemiz için hayatlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi sonsuz saygı ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu

"Eşine az rastlanır destansı bir direniş öyküsü ile tarihin akışını değiştirdiği, 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi’nin 106. yılını kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz."

Galatasaray

"Şanlı Türk tarihinin dönülmez noktalarından biri olan tüm dünyaya "Çanakkale Geçilmez!" mesajını veren 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla anıyoruz."

Şanlı Türk tarihinin dönülmez noktalarından biri olan tüm dünyaya "Çanakkale Geçilmez!" mesajını veren 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla anıyoruz. pic.twitter.com/iOUbsLaUO3 — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) March 17, 2021

Fenerbahçe

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale’yi geçilmez kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 106. Yılı kutlu olsun!"

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale’yi geçilmez kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.



18 Mart Çanakkale Zaferimizin 106. Yılı kutlu olsun! pic.twitter.com/JOGpgk3PnB — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 17, 2021

Trabzonspor

"Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir! Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir!



Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. #ÇanakkaleGeçilmez pic.twitter.com/Z5UaM2Uptp — Trabzonspor (@Trabzonspor) March 18, 2021

Beşiktaş

"Çanakkale Zaferi’nin 106. yılında başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz."

Süper Lig kulüpleri ve federasyonlar da mesajlarıyla bu büyük zaferin gururuna ortak oldu.