Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor Simon Falette ile sözleşme imzaladı
Atakaş Hatayspor, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Simon Falette ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Bundesliga 2. Lig ekiplerinden Hannover 96'da forma giyen Gineli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Yeni Hatay Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine kulüp başkanvekilleri Mustafa Özat ve Aydın Toksöz'ün de katıldığı bildirilen açıklamada, "Evine hoş geldin Simon Falette." denildi.
Hatayspor (@Hatayspor_FK) August 17, 2021
Etiketler: Hatayspor Transfer Haberleri
Son Haberler
- 17:05
- 16:50
- 16:49
- 17:05
- 16:43
Sıradaki Haber
Busenaz Sürmeneli: Bir hayal uğruna 13 senemi verdim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz