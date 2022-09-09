Konyaspor'un stat zeminindeki problem nedeniyle karşılaşma, Eskişehir Atatürk Stadı'nda oynanacak. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 4 maçta galibiyeti bulunmayan Hatay temsilcisi, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Puan cetvelinde 17. sırada bulunan Hatayspor, Konyaspor karşısında ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Hatayspor'da bu maç öncesi eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.