Süper Lig'in 8. haftasında Atakaş Hatayspor ile Hes Kablo Kayserispor Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşılaştı.

Bu maç öncesinde ligde son oynadığı son 5 maçı kaybeden Kayserispor, maçta gol bulamadı ve bir kez daha mağlup olmaktan kurtulamadı.

64. dakikada Mame Diouf'un attığı golle kazanan Hatayspor ise puanını 11'e yükseltti.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada Alibec'in ceza sahası önünde düşürülmesi sonucu Hes Kablo Kayserispor serbest vuruş kazandı. Serbest atışı kullanan Alibec'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

21. dakikada Atakaş Hatayspor atağında, Popov'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde uygun durumda bulunan Akintole'nin vuruşunda, kaleci Lung topu güçlükle kornere çeldi.

35. dakikada ceza sahası sol köşesinde topla buluşan Akintole'nin, Miguel Lopes'i geçtikten sonra vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.

37. dakikada gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında, topla buluşan Pedro Henrique'nin sert şutunda, kaleci Munir meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında, sol çaprazdan ceza sahasına giren Alibec, topu uygun durumda bulunan Kvrzic'e çıkardı. Kvrzic'in vuruşunda, kaleci Munir meşin yuvarlağı kornere çeldi.

56. dakikada Traore'nin sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahasında topla buluşan Sackey'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.

GOL - 64. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Mesut Çaytemel'in sol kanattan ceza sahasına ortasında iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

84. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Diouf'un vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+2'nci dakikada Hes Kablo Kayserispor, ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. İlhan Parlak'ın vuruşunda, top üstten auta çıktı.

Karşılaşma, Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Kapluhan, Deniz Caner Özaral

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Aziz Eraltay, Sapunaru, Kolovetsios, Campanharo (Dk. 81 Ackah), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 71 Lennon), Kvrzic (Dk. 81 İlhan Parlak), Pedro Henrique, Fernandes (Dk. 60 Attamah), Alibec

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Mesut Çaytemel, Sackey (Dk. 60 Boupendza), Selim Ilgaz (Dk. 66 Barbosa), Rayane, Akintole, Traore (Dk. 82 Abdurrahman Canlı), Diouf

Gol: Dk. 64 Diouf (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı kart: Dk. 54 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Sackey, Dk. 79 Rayane (Atakaş Hatayspor), Dk. 65 Ackah (Yedek kulübesinde), Dk. 71 Kolovetsios (Hes Kablo Kayserispor)

Berna Gözbaşı: En geç çarşamba günü burada olacak

Hes Kablo Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sahalarında kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

"Takımımıza güveniyoruz." diyen Gözbaşı, maçın kaybedilmesine rağmen desteklerinden dolayı taraftarlara teşekkür etti.

Gözbaşı, müsabakayla ilgili, "Hakem hatalarıyla maç katledildi. Pedro'nun ilk sarı kartı doğru değildi. Alibec tam gole giderken durduruldu. Bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin yeni teknik direktör konusunda son durumun ne olduğu yönündeki sorusu üzerine Gözbaşı, "En geç çarşamba günü burada olacak." yanıtını verdi.