Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip 28. saniyede Sefa Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla sona erdi. 72. dakikada ise Gençlerbirliği'nden Mattias Johansson kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Atakalarını sıklaştıran Başakşehir maçın 80. dakikasında Gulbrandsen ile karşılaşmaya dengeyi getirdi.

Mücadelenin 90. dakikasında Mehmet Topal takımını 2-1 öne geçirdi. Başakşehir'in attığı iki golün de asistini ilk kez forma giyen Nacer Chadli yaptı.

Bu sonucun ardınan Medipol Başakşehir puanını 13'e yükseltirken Gençlerbirliği 5 puanda kaldı.

Turuncu-lacivertli ekip böylece ligdeki galibiyet serisini dört maça çıkararak yükselişini sürdürürken, Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti ise dört maça çıktı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - Mücadelenin 28. saniyesinde Gençlerbirliği öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Ayite, Johansson ve Murat Yıldırım arasındaki hızlı paslaşmaların ardından top ceza sahası içinde Sefa Yılmaz'a ulaştı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.

19. dakikada Gençlerbirliği ikinci gole çok yaklaştı. Candeias'ın pasında Medipol Başakşehir ceza sahası içinde topla buluşan Murat Yıldırım, iki rakibinden şık bir hareketle kurtulup sağ çaprazdan çok sert vururken, yan direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

23. dakikada Medipol Başakşehir'in sağdan gelişen atağında Visca'nın ceza sahasına ortasını savunma uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topu önünde bulan Aleksic, bekletmeden şutunu çekerken, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

34. dakikada Gençlerbirliği net bir fırsatı kullanamadı. Gençlerbirliği savunmasından atılan uzun topa Epureanu dokunamazken, Candeias kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terkeden ve ceza sahası önüne kadar çıkan Mert, Candeias'ın çalım denemesinde ayaklarıyla topa müdahale ederek gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

51. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne çok yaklaştı. Giuliano ile paslaşan İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği ceza sahası önünde topla buluştu. İrfan'ın kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda sert vururken, kaleci Nordfeldt köşeye giden topu kornere çeldi.

59. dakikada Edin Visca'dan aldığı pasla Gençlerbirliği ceza sahası içerisinde topla buluşan Berkay'ın sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yan direğin içine çarparak oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

77. dakikada Medipol Başakşehir'in kazandığı serbest vuruşta topun başına Deniz Türüç geçti. Deniz'in penaltı noktasına gönderdiği topa Giuliano kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'in kucağında kaldı.

GOL - 80. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Chadli'nin sol kanattan yaptığı ortada Gulbrandsen ceza sahası içinde topa kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1.

GOL - 90+4. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Chadli'nin ortasında gerilerden gelen Mehmet Topal kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı: 2-1.

Mücadele ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Murat Ergin Gözütok, Seyfettin Ünal

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Ponck, Epureanu (Dk. 46 Mehmet Topal), Bolingoli (Dk. 85 Cemali Sertel), Berkay Özcan (Dk. 79 Gulbrandsen), İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç (Dk. 79 Chadli), Aleksic (Dk. 46 Giuliano), Demba Ba

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Zargo Toure, Diego, Polomat, Murat Yıldırım (Dk. 60 Soner Dikmen), Mendoza (Dk. 90 Abdullah Şahindere), Candeias, Berat Ayberk Özdemir, Sefa Yılmaz (Dk. 60 Gökhan Altıparmak), Ayite (Dk. 75 Arda Kızıldağ)

Goller: Dk. 1 Sefa Yılmaz (Gençlerbirliği), Dk. 80 Gulbrandsen, Dk. 90+4 Mehmet Topal (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kart: Dk. 72 Johansson (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 54 Mendoza, Dk. 87 Nordfeldt, Dk. 90 Candeias (Gençlerbirliği)

Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Mete Işık: Kırmızı kart direncimizi kırdı

Gençlerbirliği'nin teknik sorumlusu Mete Işık, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Maça iyi başladık. 28. saniyede golü attık. Sonrasında 4-5 pozisyona girdik. İkinci ve üçüncü golü atabilirdik. Sağ bekimizin rakip ceza sahası içindeki pozisyonu penaltı gibi geldi. Hakemin maçta hiç VAR'a gitmemesi ilginç geldi."

"Son dakikadaki gol bizi fazlasıyla üzdü"

Işık, ikinci yarıda Medipol Başakşehir'in baskılı bir futbol ortaya koyduğunu aktardı.

"İlk yarıda girdiklerinizi atamazsınız, o baskı sizi bir şekilde boğuyor. İkinci yarıda da birkaç pozisyona girdik. Çok ufak farklarla kaçırdık. Kırmızı kart direncimizi kırdı. Kırmızı karttan sonra iki kötü gol yedik. Son dakikadaki gol bizi fazlasıyla üzdü."