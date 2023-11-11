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Spor
TRT HABER / AA 11.11.2023 19:00

Hatayspor Galatasaray karşısında

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile karşılaşıyor.

Hatayspor Galatasaray karşısında

Mersin Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetiyor

Oynadığı son 3 maçta puan toplayamayan Hatayspor, 14 puanla ligde 9. sırada yer alıyor. Hatayspor'un bu sezon çıktığı 11 maçta 3 galibiyeti, 3 mağlubiyeti ve 5 beraberliği bulunuyor.

Rakip fileleri 18 kez havalandıran Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, kalesinde ise 15 gol gördü.

Okan Buruk'tan iki değişiklik
Okan Buruk'tan iki değişiklik

Geçen hafta liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, son 10 lig maçını kazandı. Okan Buruk'un öğrencileri, sadece ilk haftada Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kalarak puan kaybı yaşadı.

Sarı kırmızılılar, İstanbul'a 3 puanla dönerek milli takım maçları nedeniyle lige verilecek araya moralli girmek istiyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Hatayspor Galatasaray karşısında

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada Ghoulam'ın köşe vuruşundan ortasına yükselen Cengiz Demir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'nın elinde kaldı.

8. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Defanstan sıyrılıp ceza sahasına giren Ziyech, topu kale önündeki Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

GOL - 14. dakikada Hatayspor öne geçti. Kaleci Erce Kardeşler'in degajıyla kaleye yönelen topu Sanchez, kafasıyla uzaklaştırmaya çalıştı. Meşin yuvarlağı önüne alan Lamkel Ze'nin ortasında arka direğe hareketlenen Rivas, topu ağlarla buluşturdu. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol, VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı. 1-0

GOL - 28. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sağ kanatta kazanılan serbest vuruşun başına geçen Ziyech, meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Kaleci Erce'nin, Kilama ile çarpışması nedeniyle elinden kaçırdığı topu önüne alan Zaha, iyi vuruşla fileleri havalandırdı. 1-1

38. dakikada Galatasaray etkili geldi. Ziyech'in ceza sahasına gönderdiği top, Kilama'nın ayağından sekip üst direğe çarptı ve kornere gitti.

Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

​​​​​​​İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Mersin

Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kamil Çetin

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kilama, Cengiz Demir, Kerim Alıcı, Ghoulam, Ömer Faruk Beyaz, Matondo, Dele-Bashiru, Lamkel Ze, Rivas ve Dadashov

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Oliveira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

Goller: Dk. 14 Rivas (Hatayspor), Dk. 28 Zaha (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 35 Sanchez (Galatasaray)

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