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Spor
AA 11.11.2023 16:33

Trabzonspor Konyaspor maçının hakemlerinden memnun

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında dün akşam oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçını yöneten hakemlere ilişkin, "Geçen hafta yaşadıklarımızdan sonra, sahada pozitif anlamda inisiyatif alan, gördüğünü çalan, dürüst ve güvenilir bir hakem grubu görmekten mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Konyaspor maçının hakemlerinden memnun
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul  Doğan, "Özlemişiz doğrusu" başlıklı yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

"Skordan bağımsız olarak hepimizin istediği şey işte bu. Yeneriz, yeniliriz, berabere kalırız. Bunlar futbolun içinde olan ve olağan şeyler, işler. Ama futbolla bağdaşmayan, hiç alakası olmayan işleri bunun içine sokmaya çalışırsanız, bir de bunu geçen haftaki gibi herkesin gözü önünde cüretkar ve tehditkar bir şekilde uygulamaya kalkarsanız, işte o zaman, bunlar bizim kaldırabileceğimiz işler olmaktan çıkar."

Doğan, Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanan maçı yöneten hakemlerin kendisini umutlandırdığını vurguladı.

"Ben dün akşam bu sahada, dürüstçe ve baskıya prim vermeden maç yöneten hakemlerimizi hem tebrik ediyor hem de kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Geçen hafta yaşadıklarımızdan sonra sahada pozitif anlamda inisiyatif alan, gördüğünü çalan, dürüst ve güvenilir bir hakem grubu görmekten mutlu olduk."

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