Kasımpaşa'daki gollü maç Kayserispor'un

Kasımpaşa ile Kayserispor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaştı. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetti.

Kayserispor yükselişini sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, deplasmanda kazanarak ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri, 12. dakikada Ali Karimi, 27. dakikada kendi kalesine Sadık Çiftpınar, 44. dakikada Morte ile 47. dakikada Thiam'dan kaydetti.

Kasımpaşa'nın gollerini ise 36. dakikada Fall, 50. dakikada Nuno da Costa ile 74. dakikada penaltıdan Aytaç Kara attı.

Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan Kayserispor, puanını 22'ye çıkardı. Bu sezon 4. yenilgisini yaşayan Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.

Karşılaşma, Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar en çok golün atıldığı müsabaka olarak kayıtlara geçti.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Yasin Özcan'ın sol kanattan yerden pasında Hajradinovic, ceza yayı üzerinde kontrol ettiği topu sağındaki Ben Ouanes'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından çıkardığı şutta kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL - 12. dakikada Mondihome Kayserispor öne geçti. Cardoso'nun soldan kullandığı kornerde Ali Karimi'nin altıpas çizgisi üzerinden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1.

18. dakikada Yasin Özcan'ın sol çaprazdan yerden ortasına Aytaç Kara'nın ceza yayı üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Bilal, topu iki hamlede kontrol etti.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 27. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Boa Morte'nin sağdan ortasında Sadık Çiftpınar'ın ceza sahası içinde yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2.

GOL - 36. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Aytaç Kara'nın soldan kullandığı kornerde arka direkte Gökhan Gül topu kafayla indirdi. Gökhan Sazdağı'nın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağı önünde bulan Fall, ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta topu filelere gönderdi. 1-2.

GOL - 44. dakikada Kayserispor üçüncü kez fileleri havalandırdı. Ceza sahası içinde Hajradinovic'in hatası sonucunda araya giren ve topu kapan Boa Morte, altıpasın sağından yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-3.

45+4. dakikada Cardoso'nun uzak mesafeden çıkardığı sert şutta top üst direkten döndü.

Kayserispor, soyunma odasına 3-1 üstün gitti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 47. dakikada Mondihome Kayserispor farkı 3'e çıkardı. Sağ kanatta Ngoy'u çalımladıktan sonra son çizgiye inen Gökhan Sazdağı, meşin yuvarlağı Thiam ile buluşturdu. Bu oyuncunun penaltı noktasının sağından çıkardığı şutta top ağlara gitti. 1-4.

GOL - 50. dakikada Kasımpaşa ikinci golünü kaydetti. Hajradinovic'in ceza sahası dışından sağ çaprazdan ortasında, Nuno Da Costa'nın altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-4.

VAR KARARI İLE PENALTI - 72. dakikada Kasımpaşa, yapılan VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Jeanvier ile girdiği ikili mücadelede Fall yerde kaldı. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Çağdaş Altay, penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 74. dakikada penaltıda topun başına geçen Aytaç Kara, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-4.

Kalan dakikalarda Kasımpaşa'nın beraberliği yakalama çabaları yeterli olmadı ve Mondihome Kayserispor karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Çağdaş Altay, Ömer Tevfik Özkoç, Ogün Kamacı

Kasımpaşa: Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar (Dk. 46 Da Costa), Yasin Özcan, Gökhan Gül (Dk. 87 Duhan Aksu), Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Ngoy.

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi (Dk. 84 Ramazan Civelek), Boa Morte (Dk. 90+2 Arif Kocaman), Cardoso (Dk. 66 Bahoken), Thiam, Kemen (Dk. 46 Jeanvier).

Goller: Dk. 12 Ali Karimi, Dk. 27 Sadık Çiftpınar (Kendi kalesine), Dk. 44 Boa Morte, Dk. 47 Thiam (Mondihome Kayserispor), Dk. 36 Fall, Dk. 50 Da Costa, Dk. 74 Aytaç Kara (Penaltıdan) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 63 Kemal Özdeş (Teknik direktör) (Kasımpaşa), Dk. 86 Bilal Bayazit (Mondihome Kayserispor)

Kemal Özdeş: Puan kazanamadığımız için üzgünüm

[Fotoğraf: İHA] [Fotoğraf: İHA]

Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Puan kazanamadığımız için üzgünüm. Kayserispor, hak ederek 3 puanı aldı. Maçın ilk bölümünde daha doğru oynadık. En önemli fırsatı oyunun başında yakaladık ama değerlendiremedik. Oyun kontrolü bizdeyken ilk golü yedik."

Kemal Özdeş, ikinci yarıda kenarlardan giderek sonuç almaya çalıştıklarını aktardı.

"Ancak devrenin başında yediğimiz golle 4-1 geriye düştük. Oyuncularım buna karşılık verdiler. Son düdüğe kadar skoru 4-4 yapacak çabayı gösterdiler. Verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımı kutluyorum. İki haftadır kaybediyoruz. Kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz."

Recep Uçar: Kazanmanın inanılmaz mutluluğunu yaşamaktayım

[Fotoğraf: İHA] [Fotoğraf: İHA]

Mondihome Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Son 4 maçımızı kazanmanın inanılmaz mutluluğunu yaşamaktayım. Bize bu gururu yaşatan oyuncularımı tebrik ediyorum. Bazı ilkleri barındıran bir galibiyet aldık. Şubat 2017'den sonra üst üste 4 galibiyet alınan bir sezon. Bu, bizi inanılmaz mutlu ediyor."

Recep Uçar, Kasımpaşa'nın ligin ofansif yönü en güçlü takımlarından biri olduğunu belirtti.

"Maça iyi başladık. İlk yarıyı 3-1 önde tamamladık. İkinci yarıda da amacımız önde kalmaktı. Jeanvier'yi oyuna alarak ortaları daha iyi savunmayı düşündük. 60. dakikaya kadar skoru 4-1 götürebilsek daha farklı bir maç izletebilecektik. Skorun 4-3'e gelmesi son bölümü zora soktu. İnanılmaz güzel bir galibiyet aldık. Bu, bizi sıralamada çok iyi yerlere getiren değerli bir 3 puan. Taraftarlarımıza armağan olsun. Daha güzel günlere ulaşmak için elimizden geleni yapacağız."