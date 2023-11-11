Gaziantep FK Alanyaspor'u 3 golle geçti

Alanyaspor ile Gaziantep FK, Alanya Oba Stadyumu'nda karşılaştı. Müsabakayı Turgut Doman yönetti.
Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri, 45+3. dakikada penaltıdan Maxim ile 45+10. dakikada Dragus, 90+5. dakikada Riascos attı.
Marius Sumudica ile çıkışını sürdüren Gaziantep FK, ligde beşinci galibiyetini elde ederek 15 puana yükseldi.
Kötü gidişatını sürdüren Alanyaspor ligde üst üste dördüncü yenilgisini alarak 10 puanda kaldı. Öte yandan Alanyaspor'un, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ilk maçından galip çıkamadı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
12. dakikada Gaziantep FK'de Morais'in gönderdiği pasla ceza sahası içerisine giren Gradel'in vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.
13. dakikada merkezden gelişen Gaziantep FK atağında Draguş'ın pasıyla topla buluşan Maxim'in vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı kurtardı.
28. dakikada Alanyaspor'un merkezden geliştirdiği atakta Novais'in verdiği pasta sol çaprazda topla buluşan Eduardo'nun şutunu kaleci Nita topu kurtardı.
GOL - 45+3. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direğe gelen topu Djilobodji kafayla içeri çevirdi. Kale alanı içinde N'Koulou, hamle yapacağı sırada Furkan Bayır'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Yapılan VAR incelemesinin ardından kazanılan penaltı vuruşunu Maxim gole çevirdi. 0-1
GOL - 45+10. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Gaziantep savunmasından atılan uzun topu, ceza sahası dışına çıkan Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran çıkarmak istedi. Ancak sektirdiği topu kapan Dragus, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısını Gaziantep FK, 2-0 önde bitirdi.
İKİNCİ YARINI ÖNEMLİ ANLARI