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Spor
TRT HABER / AA 11.11.2023 15:55

Gaziantep FK Alanyaspor'u 3 golle geçti

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Gaziantep FK Alanyaspor'u 3 golle geçti
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Alanyaspor ile Gaziantep FK, Alanya Oba Stadyumu'nda karşılaştı. Müsabakayı Turgut Doman yönetti.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri,  45+3. dakikada penaltıdan Maxim ile 45+10. dakikada Dragus, 90+5. dakikada Riascos attı.

Marius Sumudica ile çıkışını sürdüren Gaziantep FK, ligde beşinci galibiyetini elde ederek 15 puana yükseldi.

Kötü gidişatını sürdüren Alanyaspor ligde üst üste dördüncü yenilgisini alarak 10 puanda kaldı. Öte yandan Alanyaspor'un, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ilk maçından galip çıkamadı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

12. dakikada Gaziantep FK'de Morais'in gönderdiği pasla ceza sahası içerisine giren Gradel'in vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.

13. dakikada merkezden gelişen Gaziantep FK atağında Draguş'ın pasıyla topla buluşan Maxim'in vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı kurtardı.

28. dakikada Alanyaspor'un merkezden geliştirdiği atakta Novais'in verdiği pasta sol çaprazda topla buluşan Eduardo'nun şutunu kaleci Nita topu kurtardı.

GOL - 45+3. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direğe gelen topu Djilobodji kafayla içeri çevirdi. Kale alanı içinde N'Koulou, hamle yapacağı sırada Furkan Bayır'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Yapılan VAR incelemesinin ardından kazanılan penaltı vuruşunu Maxim gole çevirdi. 0-1

GOL - 45+10. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Gaziantep savunmasından atılan uzun topu, ceza sahası dışına çıkan Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran çıkarmak istedi. Ancak sektirdiği topu kapan Dragus, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısını Gaziantep FK, 2-0 önde bitirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARINI ÖNEMLİ ANLARI

 

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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