Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan ikinci yarı final maçında, İngiltere ile Danimarka karşılaştı.

Normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma devrelerinde Danimarka'yı 2-1 yenerek finale yükselen İngiltere'ye turu getiren golü Harry Kane attı.

104. dakikada İngiltere'nin kazandığı penaltıda topun başına Kane geçti. Harry Kane'in vuruşunda Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel topu çeldi. Pozisyonu iyi takip eden Kane, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

Gol sayısını 10'a çıkardı

Kane, bu golle, büyük turnuvalarda attığı gol sayısını 10'a çıkardı ve İngiltere tarihinin en skorer futbolcusu unvanını elinde tutan Gary Lineker'i yakaladı.