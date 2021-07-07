Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 20:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli yüzücü Merve Tuncel'den Avrupa rekoru
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli yüzücü Merve Tuncel, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda kadınlar 800 metre serbest stilde 8.21.91'lik derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.
İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen organizasyonda kadınlar 800 metre serbest stil finali yapılırken, ilk 2 sırayı milli sporcular aldı.
Merve Tuncel, 8.21.91'lik derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kırarak altın madalya elde etti. Merve, 8.28.03 ile dün elemelerde kırdığı şampiyona rekorunu da geliştirdi.
Beril Böcekler'den gümüş madalya
Beril Böcekler 8.33.52 ile gümüş madalyanın sahibi olurken, bronz madalyayı İtalyan Giulia Vetrano aldı.
Kadınlar 800 metre serbest stilde Avrupa gençler rekoru daha önce 8:22.01 ile Macar Ajna Kesely'ye aitti.
Etiketler: Altın
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