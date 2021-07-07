Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 20:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli okçu Öznur Cüre, Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı
[Fotoğraf: AA]
Milli sporcu Öznur Cüre, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kota alan Öznur Cüre'yi tebrik etti.
Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda mücadele eden Öznur Cüre, Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı.
Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli sporcu Öznur Cüre'yi kutladı.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Çekya'nın Nove Mesto kentinde düzenlenen Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda elde ettiği dereceyle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan Öznur Cüre'yi tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de kutluyor, Öznur Cüre'ye 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum."
Etiketler: Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Sıradaki Haber
Mario Balotelli Adana Demirspor'da
Yükleniyor lütfen bekleyiniz