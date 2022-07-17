Haber Giriş: 17 Temmuz 2022 Pazar 09:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Haris Seferovic Galatasaray'da
[Fotoğraf: Depo Photos]
Galatasaray, Haris Seferovic ve kulübü Benfica ile satın alma opsiyonlu kiralık transferi için anlaşma sağladı.
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı.
Mbaye Diagne'nin Fatih Karagümrük'e transferinin ardından forvet transferinde sona gelen sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki İsviçreli golcü Haris Seferovic'i renklerine bağladı.
Seferovic'in satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Benfica ile anlaşmaya varan Galatasaray, transfere nokta koydu.
İsviçreli futbolcunun yarın İstanbul'da olması bekleniyor.
Etiketler: Galatasaray Transfer Haberleri
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