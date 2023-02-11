Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi 21:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Halter antrenörlerinden Akif Akben ile halterci Yaşar Bekçi depremde hayatını kaybetti
[Fotograf: AFP]
Türkiye Halter Federasyonu, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde eski milli takım antrenörlerinden Akif Akben ile halter sporcusu Yaşar Bekçi'nin vefat ettiğini açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Depremin merkezi olan Kahramanmaraş'ta eski milli takım antrenörlerimizden Akif Akben ve sporcularımızdan Yaşar Bekçi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve halter camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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