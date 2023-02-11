Federasyondan yapılan açıklamada, "Depremin merkezi olan Kahramanmaraş'ta eski milli takım antrenörlerimizden Akif Akben ve sporcularımızdan Yaşar Bekçi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve halter camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.