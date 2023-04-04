Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 13:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Halkbank Şampiyonlar Ligi'nde final için Polonya'da mücadele edecek
Halkbank, Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ikinci maçında 5 Nisan Çarşamba günü Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımına konuk olacak. Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
Widowiskowo Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.
Maçı, Macaristan'dan Laszlo Adler ve Finlandiya'dan Kenneth Aro yönetecek.
İlk maçı sahasında 3-1 kaybeden başkent temsilcisinin finale yükselmesi için önce maçı 3-0 veya 3-1 kazanması, sonra da oynanacak altın setten galip ayrılması gerekiyor.
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