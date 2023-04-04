Widowiskowo Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.

Maçı, Macaristan'dan Laszlo Adler ve Finlandiya'dan Kenneth Aro yönetecek.

İlk maçı sahasında 3-1 kaybeden başkent temsilcisinin finale yükselmesi için önce maçı 3-0 veya 3-1 kazanması, sonra da oynanacak altın setten galip ayrılması gerekiyor.