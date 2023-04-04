Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 12:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manchester United Shaw'un sözleşmesini uzattı
[DepoPhotos arşiv]
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, sol beki Luke Shaw'un sözleşmesini 30 Haziran 2027'ye kadar uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Manchester United, Luke Shaw'ın kulüpteki kalış süresini 30 Haziran 2027'ye kadar uzatacak yeni bir sözleşme imzaladığını duyurmaktan memnuniyet duyar." ifadeleri kullanıldı.
Southampton altyapısından yetişen 27 yaşındaki İngiliz futbolcu, 2014'te 37,5 milyon avroya transfer olduğu Manchester United'ın formasını 249 kez giydi. Shaw, İngiltere Milli Takımı'nda ise 29 maçta görev aldı.
@LukeShaw23 is here to stay! #MUFC— Manchester United (@ManUtd) April 4, 2023
Etiketler: Premier Lig Manchester United İngiltere
Son Haberler
- 14:11
- 14:01
- 13:55
- 13:51
- 13:49
Sıradaki Haber
Samsunspor'a Süper Lig 9 puan yetecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz