Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler esnasında yaşadığı Diyarbakır'da bulunan Dilan Göçmenoğlu, milli takım kampında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Milli sporcu, anne ve babasının da sporcu olduğunu, 10 yaşında hentbola başladığını, 13 yıldır da basketbol oynadığını dile getirdi.

"Babam futbolcu, annem ise hentbolcuydu. Dicle Üniversitesinde antrenörlük bölümünde tanışmışlar. Ben de aynı bölümden mezun oldum. Küçükken hiperaktif olduğum için beni basketbola yazdırmışlar. Üç kız kardeşiz. Ablam ve kardeşimde de işitme engeli var. İlkokulda öğretmenim seslendiğinde duymamışım. Bunun üzerine yapılan testlerde işitme kaybım fark edildi."

Dilan, daha sonra cihaz kullanmaya başladığını ancak küçükken çocuklar dalga geçiyor diye okula giderken gizlice cihazı çıkardığını anlattı.

"Sonra dudak okumayı öğrendim. Annemle babam aynanın karşısında sürekli kendimle konuşturuyorlardı beni. Sesli kitap okutuyorlardı. O şekilde dudak okumayı da çok ilerlettim."

Dilan, biraz futbol da oynadığını ancak babasının antrenör arkadaşının yanında basketbola devam ettiğini ve bu branşta kaldığını kaydetti.

"Diyarbakır Basketbol Kulübünde oynuyordum ancak depremden dolayı sezon kapandı. Milli takıma seçildim. Milli takımda Dünya Şampiyonası'na gitmenin heyecanını yaşıyorum."

"Kulüp başkanımız Serhan Özdemir ve ailesini depremde kaybettik"

Dilan, depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara da baş sağlığı dileğinde bulundu.

"Depremi Diyarbakır'da yaşadım. Kulüp başkanımız Serhan Özdemir ve ailesini depremde kaybettik. Çok üzgünüz. Uyanıp maça gidecektik, böyle bir olay oldu. Deprem sonrası Diyarbakırlı insanlar kendi yarası yokmuş gibi herkese elini uzattı. Biz de yardım faaliyetlerinde görev aldık. Bu süreçte çok zorlandık. Psikolojimiz bozuldu ama şimdi kampa geldim ve toparlanmaya çalışıyorum."

Dilan, Yunanistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için günde çift antrenmanla yoğun çalıştıklarını aktardı.

"Takımda çok güzel bir uyum içerisindeyiz. Git gide daha da alışıyoruz. Dünya Şampiyonası'na hazırız. İlk kampımız olmasına rağmen bunu hissedebiliyorum. Dünya Şampiyonası'na iddialı gitmek istiyoruz. İkincilik veya üçüncülük değil, eltın madalya alarak ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz."

Şencan: Madalya kazanıp, depremzedelere hediye edeceğiz

İşitme Engelli Kadın Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Özlem Şencan, Dünya Şampiyonası için 15 sporcuyla hazırlık kampına girdiklerini belirtti. Şencan, depremzedeler için yardım kampanyalarına birlikte katıldıklarını dile getirdi.

"Aramıza yeni katılanlar var. Onları görmemiz açısından iyi bir kamp oldu. Dilan da onlardan birisi. Dilan kampanyalar başlattı, biz de yardımcı olduk. Allah deprem bölgesindekilerin çok yardımcısı olsun. İnşallah Haziran ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanıp, depremzedelere hediye edeceğiz."

Şencan, Dünya Şampiyonası'ndaki rakiplerini de değerlendirdi.

"Grubumuzda Litvanya, İtalya ve Kenya var. Hedefimiz grubu ilk iki içinde bitirmek. Karşı grubun ilk ikisiyle çapraz eşleşme olacak. Polonya veya Ukrayna ile eşleşmeye çalışacağız. Orada strateji planlayacağız. Eğer o eşleşmeden çıkarsak, Allah'ın izniyle madalyayı alırız."

Yardımcı Antrenör Burcu Pelister ise "Dilan, acının tam ortasında kaldı. Biraz acısı dinince buraya çağırdık. Psikolojisini nasıl düzeltebiliriz diye her şeyi denedik. Çok şükür şimdi kampımızda performansı iyi. Dünya Şampiyonası hazırlıklarımız çok güzel geçiyor. Bu sene madalya alarak döneceğiz." açıklamasında bulundu.