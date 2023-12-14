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Spor
AA 14.12.2023 20:07

Halkbank liderliğini sürdürdü

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 3. maçında konuk ettiği Portekiz ekibi SL Benfica'yı 3-0 yendi.

Halkbank liderliğini sürdürdü
[AA Arşiv]

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz ekibi SL Benfica'yı 3-0 yendi.

Bu sonuçla grupta 3'te 3 yapan Halkbank, liderliğini sürdürdü.

Halkbank, C Grubu'ndaki dördüncü maçını 20 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Almanya'nın Berlin Recycling Volleys takımıyla yapacak.

Halkbank: Mert Matic, Ma'a, Ngapeth, Yunus Emre Tayaz, Nimir, Mirza Lagumdzija (Volkan Döne, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Perrin, İzzet Ünver)

SL Benfica: Oliveira, Wohlfahrtstatter, Violas, Aleixo, Eshenko, Gaspar (Casas, Bandero, Fevereiro, Machado, Santos)

Setler: 25-17, 25-23, 25-16

Süre: 70 dakika (23, 25, 22)

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Marie-Catherine Boulanger (Belçika), Pawel Burkiewicz (Polonya)

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