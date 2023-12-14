Fenerbahçe güle oynaya son 16'da

Ülker Stadyumu'nda hakem Aleksandar Stavrev yönettiği karşılayı Fenerbahçe, 4-0 kazanarak gruptan çıkmayı başardı.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri, 36. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 48. dakikada (k.k.) Dominik Takac, 59. ve 61. dakikalarda Edin Dzeko kaydetti.

Fenerbahçe, 12 puanla ve averaj üsütünlüğü ile H Grubu’nu lider tamamladı.

Sarı-lacivertliler, 18 Aralık Pazartesi günü saat 16.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekiminin sonucunu bekleyecek.

[Fotoğraf: AA]

Fenerbahçe’nin Muhtemel Rakiplerinden Bazıları

Lille, Slovan Bratislava, Gent, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Club Brugge, Bodo/Glimt, Aston Villa, Fiorentina, PAOK, Eintracht Frankfurt

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada ilk tehlike Fenerbahçe kalesinde yaşandı. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Azango'nun şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak penaltı noktası üzerindeki Kosa'da kaldı. Bu oyuncunun düzeltip vuruşunda İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti.

12. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fred, ara pasında topu Dzeko'yla buluşturdu. Bu futbolcu rakibinden sıyrılıp sağdan ceza sahasına girerek çaprazdan sert vurdu ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

23. dakikada orta sahada topu kapan Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası önüne gelip Dzeko'ya aşırtma bir pas verdi. Bu futbolcunun şutunda kaleci Takac topu kornere çeldi.

26. dakikada Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Fred'in soldan ceza sahasına gönderdiği ortada Duric'in ıska geçtiği top Dzeko'nun önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

33. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Dzeko'nun ara pasında topla buluşan Osayi-Samuel, kale sahası önünden sert vurdu ancak bu pozisyonda da kaleci Takac meşin yuvarlağı kornere göndermeyi başardı.

GOL - 36. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta sahada topla buluşan Tadic, savunmanın arkasına sarkan Ferdi Kadıoğlu'na pasını aktardı. Bu futbolcu soldan ceza sahasına girip 2 rakibinden sıyrılarak kale sahası önünden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

[Fotoğraf: AA]

45. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Takac'dan dönen topu yakın mesafeden Szymanski kafayla tamamladı ancak meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.

Müsabakanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

47. dakikada Duric’in ceza sahası içinde Dzeko’ya yaptığı müdahaleyi hakem Stavrev penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 48. dakikada Tadic’in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

[Fotoğraf: AA]

GOL - 60. dakikada Ferdi’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Dzeko’nun dokunuşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Dönen topa Tadic’in yaptığı vuruşta Trnava savunması meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çevirdi. Pozisyonu takip eden Dzeko’nun yeniden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

[Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL - 61. dakikada ceza sahası içine giren İrfan Can, pasını penaltı noktası yakınındaki Dzeko’ya aktardı. Dzeko’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi (Serdar Aziz dk. 63), Djiku (Yusuf Akçiçek dk. 78), Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci (King dk. 63), Tadic (Cengiz Ünder kd. 74), Szymanski, Dzeko (Umut Nayir dk. 74)

Spartak Trnava: Takac, Kostrna, Duric, Kosa, Sulek, Bukata (Prochazka dk. 66), Zelijkovic, Bernat, Ofori (Ujlaky dk. 80), Duris (Djiuricin dk. 74), Azango (Paur dk. 66)

Goller: Ferdi Kadıoğlu (dk. 36), Tadic (dk. 48 pen.), Dzeko (dk. 60 ve 61) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Djiku, Oosterwolde (Fenerbahçe), Bukata (Spartak Trnava)

Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Aleksandar Stavrev, Dejan Kostadinov, Goce Petreski