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Spor
TRT HABER/AA 14.12.2023 22:55

Beşiktaş Avrupa'ya galibiyetle veda etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun son maçında Beşiktaş, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano’yu 2-0 mağlup ederek Avrupa’ya veda etti.

Beşiktaş Avrupa'ya galibiyetle veda etti

Letzigrund Stadı'nda Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönettiği karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.

Galibiyetin gollerini 36. dakikada Cenk Tosun ve 88. dakikada Emrecan Terzi kaydetti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nu 4 puanla son sırada tamamladı.

Beşiktaş, grubunun favorisi olarak başladığı Avrupa macerasında taraftarını hayal kırıklığına uğrattı ve turnuvaya veda etti.

Fotoğraf: DepoPhotos[Fotoğraf: DepoPhotos]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ MAÇLARI

12. dakikada ceza yayının gerisinden Sabbatini’nin şutunda kaleci Ersin topu kornere çeldi.

21. dakikada Onur’un sağ kanattan ortasında topla buluşan Tayfur’un şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

22. dakikada ceza yayının gerisinden Salih’in şutunda kaleci topu güçlükle çeldi.

GOL - 36. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cenk’in şutunda savunmaya çarpan top yeniden Cenk’in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top ağlara gitti. 0-1

Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Fotoğraf: DepoPhotos[Fotoğraf: DepoPhotos]

50. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yanis Cimignani'nin şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
59. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Semih’in şutunda kaleci Saipi gole izin vermedi.
88. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Emrecan şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

Karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 üstün tamamladı.

Lugano: Saipi, Arigoni (Espinoza dk. 70), Mai, Hajrizi, Hajdari, Mahmoud (Vladi dk. 46), Sabbatini (Macek dk. 70), Bislimi, Steffen, Cimignani (Wafi dk. 84), Celar

Beşiktaş: Ersin, Onur, Amartey, Bakhtiyor, Emrecan, Amir (Aytuğ Kömeç (dk. 90+3), Salih (Demir Ege dk. 61), Oxlade-Chamberlain, Muleka (Mustafa Erhan Hekimoğlu dk. 61), Tayfur (Emirhan Delibaş dk. 85), Cenk (Semih Kılıçsoy dk. 46)

Goller: Cenk Tosun (dk. 36), Emrecan (dk. 88) (Beşiktaş)

Kırmızı kartlar: Steffen (dk. 90) (Lugano), Oxlade-Chamberlain (dk. 90) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Espinoza, Hajdari (Lugano), Muleka, Demir Ege, Onur Bulut, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Bakhtiyor (Beşiktaş)

Stat: Letzigrund Stadı

Hakemler: Pawel Raczkowski, Pawel Sokolnicki, Radoslaw Siejka

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