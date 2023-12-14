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Spor
AA 14.12.2023 17:20

A Milli Kadın Golbol Takımı yarı finalde

A Milli Kadın Golbol Takımı, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

A Milli Kadın Golbol Takımı yarı finalde
[Fotograf: AA]

Milli takım, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen şampiyonanın çeyrek finalinde Fransa ile karşılaştı.

Fatmagül Güler (5), Sevda Altunoluk (3), Sevtap Altunoluk (2) ve Berfin Altan'ın golleriyle Fransa'yı 11-1 mağlup eden milliler, adını yarı finale yazdırdı.


Portekiz'de 2022 Aralık'ta yapılan Dünya Şampiyonası'nda birinci olarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları kotası alan, 2016 Rio ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları şampiyonu A Milli Kadın Golbol Takımı, yarı finalde yarın TSİ 17.30'da Yunanistan ile karşılaşacak.


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