Milli takım, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen şampiyonanın çeyrek finalinde Fransa ile karşılaştı.

Fatmagül Güler (5), Sevda Altunoluk (3), Sevtap Altunoluk (2) ve Berfin Altan'ın golleriyle Fransa'yı 11-1 mağlup eden milliler, adını yarı finale yazdırdı.

Milli Takımımız yarı finalde!



Golbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Millilerimiz, Fransa'yı 11-1'lik teknik üstünlükle mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.



Adım adım kupa geliyor... pic.twitter.com/ZAmHa15IGW — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) December 14, 2023

Portekiz'de 2022 Aralık'ta yapılan Dünya Şampiyonası'nda birinci olarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları kotası alan, 2016 Rio ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları şampiyonu A Milli Kadın Golbol Takımı, yarı finalde yarın TSİ 17.30'da Yunanistan ile karşılaşacak.