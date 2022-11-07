Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ma'a, Halkbank'ta işleyiş ve yönetimi çok beğendini, kulüpte uluslararası voleybol için koşulların çok iyi olduğunu vurguladı.

Ma'a, Türkiye'de voleybol seviyesini değerlendirdi.

"Türkiye'de lig Fransa'ya göre çok farklı. Fransa'da bütün takımlar aşağı yukarı aynı seviyede. Oysa, Türkiye'de ön sıralardaki takımlar ile son sıralardaki takımlar arasında uçurum var. Polonya'da yenmesi zor olan çok güçlü takımlar var. Yenebileceğin takım var, yenemeyeceğin takım var. Şampiyonlar Ligi'nde ilk rakibimiz de çok güçlü. Çok heyecanlıyım. Umarım güzel şeyler yaparız."

ABD'li pasör, takımın bu sezonki hedefleriyle ilgili konuştu.

"Üç kulvarda da kupa almayı isteriz. İyi bir seviyede olduğumuzu düşünüyorum. Takım üst seviyede yarışacak şekilde kurulmuş. Türkiye'de iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde ise maç maç ilerlemek gerekiyor. Grupta her maçtan alabileceğimiz en fazla puanı hanemize yazdırmalıyız, evimizde oynadığımız maçlarda avantajı iyi kullanmalıyız. Ne kadar az baskı altında oynarsak bizim için o kadar iyi."

Ma'a, güçlü ve zayıf yönlerine ilişkin soruya yanıt verdi.

"Çok iyiyim çünkü her alanda mücadele vermeye her daim hazırım. Maç sonuna kadar oynamaya devam ediyorum. Blokta, defansta da destek olabiliyorum. Zayıf yanım ise deneyim eksikliğim."

Micah Ma'a, Ankara ve görebildiği kadarıyla Türkiye'yi çok beğendiğini, cağ kebabı ve baklavayı çok sevdiğini belirtti.