Sarı-kırmızılı futbolcu Halil Dervişoğlu, genç futbolcu, sarı-kırmızılı takımın Türk Telekom Stadı'nda Lazio ile yapacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Yarınki maç için heyecanlıyım. İlk defa Galatasaray taraftarının önünde olacağım. Takım olarak iyi konsantre olduk, iyi hazırlandık. İnşallah taraftarımızın önünde güzel bir performans sergileyerek galip geleceğiz. Zor bir rakip ama Galatasaray olarak neler yapabileceğimizi biliyoruz. Maça öz güvenli bir şekilde çıkacağız."

Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak kadroya katılan Halil Dervişoğlu, transferiyle ilgili soruya yanıt verdi.

"Geçen sene kiralık olarak geldiğimde güzel bir sezon geçirdim. Takımı ve Galatasaray Kulübünü çok sevdim. Bu sezon gelmek istediğim yer Galatasaray'dı. Bunu da ifade ettim. Burada olduğum için mutluyum. İnşallah güzel bir süreç olur."

Halil, Türk spor kamuoyunun kendisini Galatasaray'dan önce Ümit Milli Takım'dan bildiğini aktardı

"Galatasaray'da şans bulduğum için kendimi gösterebildim. Sonrasında A Milli Takım'a gitmek nasip oldu. Milli takım olarak pek değil ama bireysel olarak iyi bir süreç geçirdiğimi düşünüyorum. Böyle şeyler oyuncuya öz güven getiriyor. İnşallah böyle devam edip iyi bir performans sergilerim."

"Kim takıma daha faydalı olursa o oynamalı"

Sarı-kırmızılı futbolcu, hangi futbolcu daha faydalıysa onun görev yapması gerektiğini dile getirdi.

21 yaşındaki golcü futbolcu, Mbaye Diagne ve Mustafa Muhammed ile aralarındaki takım içi rekabeti değerlendirdi.

"Her oyuncu kendisine güvenir. Ben de güveniyorum. Kim takıma daha faydalıysa, takıma daha çok yardım ediyorsa, o oynamalı. İnşallah süre bulan herkes iyi performans sergiler ve maçların kazanılmasına katkıda bulunur."

Halil Dervişoğlu, genç oyunculardan kurulu bir takım olduklarını da vurguladı.

"Bence bu iyi bir şey. Çoğu oyuncu çok istekli. Böyle bir grupta birleşim iyi sağlandığında güzel şeyler başarılabilir. Şimdi birbirimize bağlanıp iyi performans gösterebilmek için çalışıyoruz."