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Hakemlerin testleri negatif çıktı
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, hakemlerin koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.
MHK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"Bilindiği gibi Üst Klasman Hakemlerimiz 5 Haziran 2020 tarihinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaları öncesinde COVID-19 testine tabi tutulmuştur.
Tüm hakemlerimizin ve diğer katılımcıların testleri negatif sonuçlanmıştır. Görevlendirmeler öncesi testlerin uygulanmasına düzenli olarak devam edilecektir."
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