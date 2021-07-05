Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 04:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hagi ve Popescu'dan Galatasaray'a ziyaret
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Galatasaray'ın efsane futbolcuları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu antremanı ziyaret etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç oynandığı aktarıldı.
Antrenmanı ziyaret eden Galatasaray'ın efsane futbolcuları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu'nun, çift kale maçı Fatih Terim ile izlediği kaydedildi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını bir günlük iznin ardından 6 Temmuz Salı günü sürdürecek.
Etiketler: Galatasaray Fatih Terim
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