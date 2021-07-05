Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç oynandığı aktarıldı.

Antrenmanı ziyaret eden Galatasaray'ın efsane futbolcuları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu'nun, çift kale maçı Fatih Terim ile izlediği kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını bir günlük iznin ardından 6 Temmuz Salı günü sürdürecek.