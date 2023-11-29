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Spor
İHA 29.11.2023 17:43

Haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’de 14. hafta heyecanı 1 Aralık Cuma, 2 Aralık Cumartesi, 3 Aralık Pazar ve 4 Aralık Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak.

Süper Lig’de 14. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

1 Aralık Cuma:

20.00 A. Hatayspor-Antalyaspor: Yiğit Arslan

20.00 Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Kadir Sağlam

2 Aralık Cumartesi:

13.30 Alanyaspor-Konyaspor: Burak Pakkan

16.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Mert Güzenge

19.00 Adana Demirspor-Samsunspor: Sarper Barış Saka

19.00 Pendikspor-Galatasaray: Volkan Bayarslan

3 Aralık Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Burak Şeker

16.00 Trabzonspor-Kayserispor: Ümit Öztürk

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Zorbay Küçük

4 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Sivasspor: Bahattin Şimşek

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