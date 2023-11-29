Haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’de 14. hafta heyecanı 1 Aralık Cuma, 2 Aralık Cumartesi, 3 Aralık Pazar ve 4 Aralık Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak.
Süper Lig’de 14. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
1 Aralık Cuma:
20.00 A. Hatayspor-Antalyaspor: Yiğit Arslan
20.00 Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Kadir Sağlam
2 Aralık Cumartesi:
13.30 Alanyaspor-Konyaspor: Burak Pakkan
16.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Mert Güzenge
19.00 Adana Demirspor-Samsunspor: Sarper Barış Saka
19.00 Pendikspor-Galatasaray: Volkan Bayarslan
3 Aralık Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Burak Şeker
16.00 Trabzonspor-Kayserispor: Ümit Öztürk
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Zorbay Küçük
4 Aralık Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Sivasspor: Bahattin Şimşek