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Spor
İHA 29.11.2023 17:23

Basketbolda Fenerbahçe’nin konuğu Real Madrid

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 11. haftasında 30 Kasım Perşembe günü İspanyol ekibi Real Madrid’i konuk edecek.

Basketbolda Fenerbahçe’nin konuğu Real Madrid
[Fotograf: İHA]

THY Euroleague'in 11. haftasında Fenerbahçe yarın saat 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak. Euroleague’de son 4 maçta mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 10 maçta 5 galibiyet, 5 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor. Real Madrid ise 10 maçta 6 galibiyet, 4 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor. 34. randevu Fenerbahçe ile Real Madrid, Euroleague’de bugüne kadar 33 kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler 10 kez parkeden galibiyetle ayrılırken, İspanyol ekibi 23 maçta üstünlük sağladı. Geçtiğimiz sezon oynanan iki müsabakayı da Real Madrid, 85-71 ve 90-75’lik skorlarla kazandı. İki takımda öne çıkanlar Euroleague'de bu sezon Fenerbahçe 79.0 sayı, 32.7 ribaund ve 16.6 asist ortalamalarıyla oynarken; Real Madrid ise 89.3 sayı, 36.6 ribaund ve 23.6 asist ortalaması elde etti. Sarı-lacivertlilerde Scottie Wilbekin 12.8 sayı ortalaması ile ön plana çıkarken, İspanyol ekibinde de Facundo Kampazzo 11.6 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor.

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Basketbol Fenerbahçe Real Madrid
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