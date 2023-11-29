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Spor
AA 29.11.2023 17:25

Fenerbahçe Avrupa'da 265. kez sahne alacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında 30 Kasım Perşembe günü Danimarka'nın Nordsjaelland takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 265. maçına çıkacak.

Fenerbahçe Avrupa'da 265. kez sahne alacak
[Fotograf: AA]

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 264 müsabakada 104 galibiyet alırken, 105 yenilgi ve 55 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 355 kez havalandırırken, kalesinde ise 374 gol gördü.

Bu sezon Avrupa'da bir kez yenildi

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında bir kez mağlup oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde elemeler ve grup maçlarında 10 maçta boy gösteren Fenerbahçe, üst üste 9 maçı kazanırken, son çıktığı Ludogorets müsabakasından 2-0'lık yenilgiyle ayrılarak ilk mağlubiyetini yaşadı.

Gruptan lider çıkabilir

Fenerbahçe'nin, grupta 5. maçlar sonunda liderlik ihtimali bulunuyor.

Danimarka deplasmanından beraberlikle dönmesi halinde gruptan çıkmayı garantileyecek sarı-lacivertliler, kazanması durumunda ise Ludogorets maçının sonucuna göre liderlik hesabı yapacak.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, Ludogorets'in Spartak Trnava karşısında puan kaybetmesi durumunda, son maçlar öncesinde grubunu lider tamamlamayı garantileyecek.

Konferans Ligi'nde 13. sınav

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda yarın 13. maçını oynayacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 12 maçta 9 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 33 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 13 gole engel olamadı.

Avrupa kupaları karnesi

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

UEFA Kupası

54

18

10 

26

72

91

UEFA Avrupa Ligi

82

42

23

17

119

80

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 

33

9

4

20

30

70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

34

12

11

11

48

39

UEFA Şampiyonlar Ligi

40

11

6

23

42

70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası

9

3

1

5

11

11

UEFA Avrupa Konferans Ligi

12

9

-

3

33

13

TOPLAM

264 

104 

55

105 

355 

374 
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Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi
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