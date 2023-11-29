Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay ve Cenk Tosun soruları yanıtladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. maçında Beşiktaş, 30 Kasım Perşembe günü saat 20.45’te Belçika temsilcisi Club Brugge’ü konuk edecek.

“Tek amacımız iki maçı da kazanmak, Türkiye için”

Hem yarın Club Brugge karşısında hem de grubun son maçı olan Lugano deplasmanında kazanmak için oynayacaklarını söyleyen Çalımbay, “Kazanmamız gerekiyor. Taraftar, Beşiktaş ve Türkiye’ye puan kazandırmak açısından önemli. Keşke elenmeseydik ve iddiamız devam etseydi, çok daha güzel şeyler olabilirdi. Elimizde sadece sahamızda oynayacağımız maçı kazanmak kaldı. Onun dışında bir şey düşünmüyoruz. Ligde iki maçı kazandık. Onu da devam ettirmek istiyoruz. Takım, kolay bir takım değil. Grubun en iyi takımı. Zor olacak. Tek amacımız iki maçı da kazanmak, Türkiye için.” ifadelerini kullandı.

“Tek aşamadığımız şey sakatlıklar”

Takımda yaklaşık 9-10 sakat futbolcunun sakat olduğuna dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, “Önümüzde de ligin en iyi takımlarından Ankaragücü ile maçımız var. Arkasından Fenerbahçe maçımız var. Bu kadar sakat içerisinde bazı arkadaşlarımızı oynatamayacağız. Çok üzgünüm de oynatamayacağımız için. Bizim kadromuz iyi bir kadro. Bizi mahveden sakatlıklar. Yarın stoper, sol bek yok. Buna göre değişik bir takımla çıkmak zorundayız. Eksik de olsak, ne olursa olsun sahamızda kazanmamız gerekiyor. Onun için de her şeyi yaparız. Ama işin açıkçası bazı arkadaşlarımızı oynatmak istemiyorum, başka sakatlıklar olmasın diye. Buraya gelirken doktor geldi, başka bir sakat oyuncu için. Onun dışında takımın havası iyi, arkadaşlıklar iyi. Tek aşamadığımız şey sakatlıklar.” şeklinde konuştu.

“Bunlar bizden önce olan sakatlıklar”

Sakatlıkların sebebini araştırıp araştırmadıklarıyla ilgili gelen bir soruyu Çalımbay, “Araştırdık. Herkesin sakatlığı aynı yerden. Aynı yerden olunca mutlaka bir şey oluyor. Bunlar bizden önce olan sakatlıklar. Haftada 3 maç oynanıyordu ama ben bu kadar sakatlık görmedim. Bundaki nedeni tam bilmiyorum ama bizden önce olan sakatlıklar. Bizden öncesini de suçlayacak değilim. Aşırı yüklenmeler olmuş olabilir. Elimizde ne varsa oyuncularımızı en iyi şekilde değiştireceğiz. Altyapıdan da oyuncu aldık. Sağlam iki stoper var, biri Necip, bir Omar. Ama Necip oynamıyor, cezalı. Sol bek umut var ama listede yok. Bazı mevkilerde oynatacak oyuncu bulamıyoruz. Ama arkadaşlara da söyledim bizim seri yapmamız lazım. Arkadaşlar tam olunca o seriyi yapacağımızı düşünüyorum. Ankaragücü maçını çok iyi bitirmemiz gerekiyor. Fenerbahçe maçında da en çok taraftarımıza güveniyorum. Derbiyi kazanıp iyi bir yere gelmeye çalışacağız.” diye konuştu.

“Bailly’nin kasığında problem varmış”

Bailly’nin iyileşmesine rağmen kasığından problem yaşadığını açıklayan Rıza Çalımbay, “Bailly iyileşmişti, oynayabilirim dedi ama biraz önce öğrendim, kasığında problem varmış. Genç oyunculara şans verirsek onlar için de büyük şans. İnşallah onlar da iyi şekilde değerlendirebilir.” cümlelerine yer verdi.

“Burası Beşiktaş ailesi oldu”

3 Aralık Pazar günü gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulla ilgili görüşlerini de bildiren siyah-beyazlıların teknik direktörü, “İki başkan adayı da camiamızın büyüklerinden. Diğerleri zaten benim takım arkadaşlarım. Samet abi kaptanımdı, Feyyaz’la zaten yıllarca beraber oynadık. Bana göre burası Beşiktaş ailesi oldu. Çok da güzel bir şey. İnşallah idari bölüme başka arkadaşlar da katılır. Destek verildiği zaman burada çok iyi şeyler olur.” dedi.

“Futbolcular üç maçta özgüven kazandı”

Geride kalan üç maçta futbolcular özgüven kazandığına da dikkat çeken Çalımbay, “İki hafta sonra hepsi tavan yapacaklar. Sakatlığımızı aştığımız an, bu da zaman istiyor. Sakatlıklarımız iyileşirse daha da iyi olacağız. Özgüven olarak daha da yukarı çıkacağız. Beşiktaş’tan başkan, antrenör ve sporcu gidebilir ama ne olursa olsun hedef hep şampiyonluktur.” değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, Avrupa Konferans Ligi’ne grup aşamasında veda etmelerine rağmen yarın Club Brugge karşısında kazanmak istediklerini söyledi.

“Güzel bir oyunla yarın galip gelmek istiyoruz”

Yarın çok güçlü bir rakiple oynayacaklarını dile getirerek sözlerine başlayan Tosun, “Bence grubun en iyi takımı. İlk maçta çok zorladılar bizi. İyi bir puan almıştık oradan. İddiamızı devam ettirmek isterdik ama bu kulvardan elendik. Yarın taraftarımızın önünde galip gelmek istiyoruz. İki maçtır galip geliyoruz. Bunu da yarın devam ettirmek istiyoruz. Bir seri yakalamak istiyoruz. Güzel bir oyunla yarın galip gelmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Takım içerisindeki konsantrasyon gayet iyi devam ediyor”

Milli takım arasında çok iyi çalıştıklarını aktaran Cenk Tosun, “Bize iyi yaradı diyebilirim. Takım içerisindeki konsantrasyon gayet iyi devam ediyor. Bunu son iki maçta da gösterdiğimizi düşünüyorum. Beşiktaş her zaman iddiaları olan bir kulüptür. En büyük turnuvalarda her zaman iddiası olan kulüptür ama maalesef bu kulvarda devam edemeyeceğiz.” şeklinde konuştu.

“Avrupa’da kötü maçlar kaybettik”

Avrupa Konferans Ligi’ne grup aşamasında veda etmelerinin sebeplerinin sorulması üzerine golcü futbolcu, “Şanssız maçlar geçirdik. Evimizde oynadığımız Lugano maçı, kesin galip geleceğimiz bir maçtı. 2-0 önde başladık, talihsiz bir kırmızı kart görüp maç döndü. 10 kişi de olsa maçı vermemeliydik. Bodo/Glimt maçı iyi oynamadığımız bir maçtı. Avrupa’da kötü maçlar kaybettik. Konsantrasyon kayıpları yaşadık. Artık bizim için lig ve Türkiye Kupası var. Ligde üst sıraları zorlayıp, Türkiye Kupası’nı da kaldırmak istiyoruz.” cevabını verdi.

“Hoca bizimle vakit geçirdikçe daha iyi olacağını düşünüyorum”

Sezon başından bu yana yaşanan teknik direktör değişimleriyle ilgili de görüşlerini belirten Cenk, “Şenol hoca (Güneş) ve Burak hoca (Yılmaz) sezon başından beri bizimleydi. O yüzden iki hoca değişikliği diyebilirim. Rıza hocamız (Çalımbay) herkesin saygı duyduğu bir hoca. Herkesin ona saygısı sonsuz. Herkes de bunun bilincinde. Ona göre koşup çabalıyoruz. Son iki maçta biraz da olsa kıpırdanma var. Hoca bizimle vakit geçirdikçe daha iyi olacağını düşünüyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.