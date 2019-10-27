Süper Lig'in 9'uncu haftasında evinde İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 mağlup eden Fenerbahçe'de, Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo mücadele sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.

Attığı golle takımına katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu söyleyen Gustavo, "Maçı kazanmayı çok istiyorduk, maça çok istekli ve golleri bularak başladık. Tanrı'ya şükürler olsun ki bunu başardık ve 3 puanı aldık. Takımımız zaten attığım golde öndeydi, ben de attığım golle takımıma yardım ettiğim için çok mutluyum" dedi.

"Birlik olmuş bir takımız"

Ligde kazanarak yola devam etmeleri gerektiğini belirten Gustavo, "Ben buraya çalışmak için, kazanmak için geldim, tatil yapmaya gelmedim. İnsanların bunu görmesi hoşuma gidiyor. Birlik olmuş bir takımız" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA