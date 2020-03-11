Haber Giriş: Kaynak: AA
Güreşe koronavirüs engeli
[Fotoğraf: AA]
Güreşte Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 19-22 Mart'ta yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Dünya Güreş Birliğinin (UWW) Avrupa Olimpiyat Kalifikasyon müsabakalarını dünya geneline yayılan koronavirüs sebebiyle ertelediği duyuruldu.
Müsabakaların yapılacağı tarih, UWW tarafından belirlenecek.
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