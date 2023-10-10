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Spor
AA 10.10.2023 15:00

Göztepe'nin cimnastik branşı milli sporcu Ferhat Arıcan'a emanet

Milli sporcu Ferhat Arıcan, Göztepe Cimnastik Akademisi'nin yöneticisi ve başantrenörü olarak görevlendirildi.

Göztepe'nin cimnastik branşı milli sporcu Ferhat Arıcan'a emanet

Göztepe'nin amatör branşlarından olan cimnastik, yeni yapılanma kapsamında milli sporcular Ferhat Arıcan ve Coşkun Boncuk tarafından kurulan ve yeni cimnastikçilerin yetiştirildiği Kolektif Akademi ile güçlerini birleştirdi.

Yeni ismiyle Göztepe Cimnastik Akademi'de yönetici ve başantrenörlük görevine Ferhat Arıcan getirildi.

İş birliğinin lansman toplantısı Göztepe Amatör Branşlar Başkanı Mehmet Sepil'in katılımıyla Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

"Herkese ulaşmak istiyoruz"

Mehmet Sepil, toplantıda yaptığı konuşmada, cimnastikte uzun süredir bu iş birliğinin hazırlığını yaptıklarını söyledi.

Göztepe'nin cimnastik branşı milli sporcu Ferhat Arıcan'a emanet

Sepil, milli sporcu Ferhat Arıcan'ın hem yeni sporcu yetiştirmeye çalıştığını hem de sporcu olarak mücadele ettiğini belirtti.

"Ferhat ve ekibi yepyeni cinmastikciler yetiştirecek. İzmir bu işin en büyük şehri. Milli oyuncuların önemli bir bölümü zaten bu güzel şehrimizden çıkıyor. Bunu destekleyeceğiz, imkanları çoğaltacağız. Akademi şu an 3 noktada faaliyetlerini sürdürüyor, bunu da artıracağız. Çünkü herkese ulaşmak istiyoruz."

Sepil, Türkiye'de en fazla olimpik branşı olan iki takımdan birisi olduklarını, olimpik branşların tek bir çatı altında yönetilmesinden çok özerk bir şekilde yönetilmesini önemsediklerini sözlerine ekledi.

Milli sporcu Ferhat Arıcan da çok mutlu olduğunu ve gelecek için sabırsızlandığını söyledi.

Göztepe'nin cimnastik branşı milli sporcu Ferhat Arıcan'a emanet

Arıcan, Göztepe cimnastiğini çok daha iyi yerlere taşıyarak dünya çapında adını duyuracak sporcular yetiştirmeye odaklandıklarını aktardı.

"Cimnastik branşı tüm sporların temeli ve en erken yaşta başlanan bir branş. Doğru sistemle çocuklarımızı ve gençlerimizi spor yoluyla güçlendireceğiz. Sporun iyileştirici, birleştirici ve geliştirici yanı bizim pusulamız olacak."

Arıcan, bundan sonra hem sporcu hem de yönetici olarak Göztepe'ye hizmet etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi. Toplantının ardından akademi öğrencileri bir gösteri sundu.

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