Göztepe, Leo Schwechlen'in corona virüs salgınının sürdüğü Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki ödemelerinin yapılmadığını gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıkladı.

"Oyuncumuz Leo Schwechlen kulübümüze yolladığı ihtarname ile sözleşmesini, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi nedeniyle hayatın durduğu Mart, Nisan, Mayıs aylarının ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle, tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir. Süreci yakından takip eden kulübümüzün bu haksız fesih karşısında hukuki haklarını arayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."

31 yaşındaki Fransız futbolcu, ilk olarak 2016 yaz transfer döneminde İzmir ekibine transfer olurken, 2018 yaz transfer döneminde Erzurumspor’a gitmiş ve bu sezonun başında tekrardan Göztepe’ye dönmüştü.