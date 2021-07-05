Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göztepe savunmayı güçlendirdi
Göztepe, son olarak Gent forması giyen Belçikalı defans oyuncusu Dino Arslanagic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Göztepe, son olarak Gent forması giyen Dino Arslanagic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
1993 doğumlu oyuncu, kariyerine Fransa'nın Lille takımında başlamış ve Belçika'da sırasıyla Standard Liege, Mouscron ve Royal Antwerp formalarını terletmişti.
Tecrübeli stoper, Belçika 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını da 12 kez terletti.
#Transfer: 1993 doğumlu Belçikalı oyuncu Dino Arslanagic ile 2 yıllık sözleşme imzaladık.https://t.co/LZA8PeCtl9#Göztepe pic.twitter.com/rp5F5GBuKt— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) July 5, 2021
Etiketler: Göztepe Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Arsene Wenger'den Dünya Kupası açıklaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz