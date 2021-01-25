Lige 5-1'lik Yukatel Denizlispor galibiyetiyle başlayan ve 1975-1976 sezonundan sonra ilk defa liderlik koltuğuna oturmayı başaran Göztepe, ligde 11. haftayı 18 puanla 5. sırada geçtikten sonra çıktığı 6 maçta galibiyet alamadı.

Ligde 18. haftanın ardından teknik direktör İlhan Palut'la yollarını ayıran Göztepe, altyapı antrenörleriyle çıktığı 2 müsabakayı kazandıktan sonra takımın başına Ünal Karaman'ı getirdi.

Süper Lig'de ilk devreyi deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşadığı 2-1'lik mağlubiyetle kapatan sarı-kırmızılı ekip, 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ilk yarıyı 25 puanla tamamladı. Göztepe, 29 gol attığı ilk devrede kalesinde 24 gol gördü.

İç sahada 15 puan

2020 yılı içinde Gürsel Aksel Stadı'na kavuşmasına rağmen koronavirüs salgını nedeniyle taraftarlarından yoksun mücadele etmek zorunda kalan Göztepe, ilk yarıdaki 25 puanın 15'ini iç sahada alırken, 10 puanı deplasman maçlarında topladı.

İlk yarıda 5 karşılaşmada kalesini gole kapatan, 5 müsabakada ise gol atamayan Göztepe, 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladığı birinci devrede aynı zamanda 6 mücadelede üst üste sahadan 3 puanla ayrılamadı.

Son 4 sezonda en kötü ilk yarı performansı

2017-2018'de 14 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de üst üste 4. sezonunu geçiren Göztepe, ilk yarıda maç başına topladığı 1,25 puanla son 4 yıl içindeki en kötü ilk devre performansını sergiledi.

2017-2018 sezonunun ilk devresinde 1,76 puan ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı ekip, bir sonraki sezon 1,29, geçen yıl ise 1,35 puan ortalamalarıyla mücadele etti.

Göztepe, daha önce veda ettiği 2002-2003 sezonunda ise 17 maçta topladığı 15 puanla maç başına 0,88 puan ortalaması elde etmişti.

Göztepe'nin son 4 sezonda gösterdiği ilk yarı performansları şöyle:

Sezon O G B M A Y P Puan Ort. 2020-2021 20 6 7 7 29 24 25 1,25 2019-2020 17 6 5 6 19 20 23 1,35 2018-2019 17 7 1 9 18 19 22 1,29 2017-2018 17 9 3 5 30 26 30 1,76

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya'dan "VAR" tepkisi

Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, "VAR odası Türkiye'deki futbol ikliminden etkilenmeyen yabancı hakemlerden kurulsun, gerekirse yurt dışında olsun." dedi.

Papatya, 2-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından yapılan yorumların herkes tarafından izlendiğini kaydetti. Papatya, maç içinde bazı hakem kararlarının anlaşılamaz olduğunu kaydetti.

"Aynı film, aynı senaryo devam edip, karşılık buluyor, bir yerde bunun önüne geçmek lazım. Hafta boyunca hakem üzerinden yapılan spekülasyonların ardından böyle bir hakem gördük. Kaybedilen 3 puan önemli değil, telafi edilir. Futbolcularımızın, teknik ekibimizin emeklerinin karşılığını alamamaları bizi yaralıyor."

Papatya, İzmir'de çalışmış bazı yorumcuların da amigo gibi yorum yaptığını belirterek, "Onları da kınıyorum. Yüzde 99'un penaltı dediği pozisyona penaltı diyemeyen arkadaşlara selam olsun." dedi.

""Biz iyi niyetle bakıyoruz. 'VAR' niye var, 'VAR' niye konuşmuyor"

Papatya, Beşiktaş kalecisinin Halil Akbunar'a yaptığı hareketin penaltı olduğunu, Halil'in ve Titi'nin ayağına basılmasına rağmen kart bile verilmediğini kaydetti.

"Biz iyi niyetle bakıyoruz. 'VAR' niye var, 'VAR' niye konuşmuyor. Körler, sağırlar birbirlerini ağırlar, bazı şeylerin değişmesi lazım. Maçları yabancı hakemlerin yönetmesi konusunda görüşler oluyordu. Ben de 'VAR odası Türkiye'deki futbol ikliminden etkilenmeyen yabancı hakemlerden kurulsun, gerekirse yurt dışında olsun.' diyorum. VAR'dan en çok canı yananlardan biriyiz. Ghezzal kafa atıyor, bizim oyuncular sarı kart görüyor. Obinna'nın ayağına basılıyor, hakem görmüyor. VAR hakemleri etkinlik olarak mı izliyor maçları, televizyonda izlediği gibi mi maçı takip ediyor."