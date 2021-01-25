Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Süper Kupa maçının hakemi belli oldu
[Hakem Yaşar Kemal Uğurlu / Fotoğraf: AA (Arşiv)]
TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev alacak.
2019-2020 Sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Trabzonspor arasında 27 Ocak Çarşamba günü oynanacak kupa mücadelesini Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.
Etiketler: TFF Süper Lig Medipol Başakşehir Türkiye Kupası Trabzonspor
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