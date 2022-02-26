Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göztepe, Giresun deplasmanında
[Fotoğraf: İHA]
Göztepe, Spor Toto Süper Lig'deki 27. hafta mücadelesinde yarın GZT Giresunspor'a konuk olacak.
Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 13.30'da başlayacak GZT Giresunspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.
Ligde üst üste 4 maçını kazandıktan sonra art arda 3 müsabakada sahadan yenilgiyle ayrılan 27 puana sahip Göztepe, düşme hattındaki GZT Giresunspor'un 1 puan önünde yer alıyor.
Göztepe'de cezalı Adis Jahovic yarın forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Marko Mihojevic ile Dzenan Burekovic'in de sakatlıkları bulunuyor.
Ligin ilk devresinde konuk olduğu Göztepe'yi 1-0 yenen GZT Giresunspor, 1976-1977 sezonundan sonra döndüğü Süper Lig'de 25 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrılmıştı.
Etiketler: Giresunspor Göztepe Süper Lig
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