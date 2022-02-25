Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 19:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş kafilesine kar engeli
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş kafilesi, Sivas'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle kente gelemedi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Sivas'a gelmesi beklenen Beşiktaş kafilesinin uçağı, yoğun sis ve kar yağışı nedeniyle İstanbul'dan havaalanamadı.
Beşiktaş kafilesini taşıyacak uçağın ilerleyen saatlerde hava şartlarının düzelmesi halinde Sivas'a hareket etmesi bekleniyor.
Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın saat 19.00’da Bahçeşehir Koleji Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
Etiketler: Beşiktaş Hava Durumu İstanbul Havalimanı Kar Yağışı Sivasspor
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