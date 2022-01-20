Geçen yıl Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı art arda yenen Göz-Göz, bu sezon ise Fraport Tav Antalyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Sivasspor maçlarını kayıpsız geçti.

Sezonun ilk yarısını 15 puanla düşme hattında tamamlayan Göztepe, 4 resmi transfer yapmasına rağmen galibiyet serisini mevcut kadrosuyla yakaladı.

Kaleci Kenan Piric, sol bek Francois Moubandje, orta saha Oussama Tannane ve golcü Franco Di Santo'yu resmen renklerine dahil eden sarı-kırmızılılarda yeni oyuncuların hiçbiri şu ana kadar süre alamadı.

Sadece Moubandje, Yeni Malatyaspor ve Sivasspor maçlarında 21 kişilik kadroya dahil oldu. Ancak deneyimli sol bek oyuna hiç girmedi.

[Fotoğraf: DHA]

Maestro çok rahatladı

Göztepe'nin başına 4. haftada Ünal Karaman'ın yerie gelen teknik direktör Nestor El Maestro da kazanılan maçların ardından derin bir nefes aldı.

Sezonun ilk devresinde eleştiri oklarının hedefi olmaya başlayan Sırp çalıştırıcı, takımı hak ettiği yerlere getireceklerini söyledi. Maestro, iyi bir oyuncu kadrosuna sahip olduklarını belirtti.

"Ben mevcut kadroma hep inandım. Yönetimimize teşekkür ediyorum, takviyeler yapıldı. Arkadaşlarımızın da aramıza katılmasıyla daha da güçleneceğiz. Takımımız her zaman kazanacak ve iyi mücadele edecek potansiyele sahipti. Kazanacağımız çok maç var."

Göztepe, pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir'le karşı karşıya gelecek.

[Fotoğraf: DHA]

Atınç Nukan gollere devam etti

Göztepe'nin deneyimli stoperi Atınç Nukan, adeta küllerinden doğdu. Sezon başında teknik direktörler hem Ünal Karaman hem de Nestor El Maestro tarafından yedek bırakılan Atınç, formayı kaptıktan sonra takıma büyük katkı sağladı.

Savunmada rakiplerine geçit vermeyen 28 yaşındaki oyuncu, attığı gollerle de hücumda çok etkili oldu.

[Fotoğraf: AA]

Sivasspor ağlarını sarsarak takımını öne geçiren Atınç, bu sezon Çaykur Rizespor ve Antalyaspor müsabakalarında da sevinç yaşadı.

Göztepe'de defansta Atınç'ın partneri olan Dino Arslanagic de ligde 2 kez fileleri sarstı. Göztepe stoperlerinden şu ana kadar 5 gol katkısı aldı.

Nöbetçi golcü David Tijanic

Göztepe'de sezon başında rekor bonservis bedeli ile Polonya'nın Rakow Czestochowa takımından transfer edilen orta saha David Tijanic, takımın nöbetçi golcüsü oldu.

Bu sezonu genelde yedek kulübesinde geçiren Slovenyalı oyuncu oyuna sonradan dahil olup 4 gol attı. Tijanic, gol attığı tüm maçlarda Göztepe'nin puan ya da puanlar almasını sağladı.

Tijanic, ilk olarak Göztepe'nin 2-1 galip geldiği Medipol Başakşehir maçında ağları sarstı. Oyuna 46'da Jahovic'in yerine dahil olan Tijanic, 83'te sahneye çıkarak Göztepe'yi 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Tijanic, bu defa deplasmanda 2-1 galip gelinen Kasımpaşa maçının kahramanı oldu. Mücadelenin 82. dakikasında NDiaye'nin yerine oyuna giren Tijanic, 4 dakika sonra güzel bir gole imza attı ve skoru 2-1'e getirdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Tijanic, nöbetçi golcü kimliğini Alanya'da da sürdürdü. Maçın 60'ncı dakikasında Yalçın'ın yerine forma giyen Slovenyalı 2 dakika sonra golünü attı. Deneyimli oyuncu, Sivasspor karşılaşmasında da aynı senaryoyu gerçekleştirdi.

Lourency'nin yerine 63'te oyuna giren Tijanic, 80'de Jahovic'in muhteşem asistini geri çevirmedi ve yine galibiyetin baş mimarlarından biri oldu.

Göztepe rehavete kapılmadan çalışmaya devam edecek

Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, daha önce iç sahada kazandıkları Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasındaki gibi aynı muhteşem taraftar, oyuncu grubu ve teknik kadroyla, göze hoş gelen bir futbol oynayarak, Demir Grup Sivasspor'u da mağlup ettiklerini belirtti.

Papatya, beklenen ve olması gereken sonuçların gelmeye başladığını vurguladı.

"Çok mutluyuz. Prensip olarak hakemlerle ilgili konuşmayan bir kulübüz. Ancak sahadaki hakem, uzun süre dinlendirilmesinden ve çektiği cezadan akıllanmamış bir görüntü verdi. Anlamakta zorluk çektiğimiz kararların ayrıntısına girmeden, sadece maç sonuna eklediği zaman bile iyi niyetli olmadığını gösteriyor. Atınç'ın pozisyonundaki faul nasıl açıklanır bilmiyorum. Ya gol olsa o serbest vuruş. Bir yetersiz yüzünden o kadar emek, alın teri heba olacak. Allah akıl, fikir ve vicdan versin. Başka bir şey söylemek istemiyorum."

Papatya, soğuk havaya ve hakeme rağmen hak ettikleri 3 puanı aldıklarını dile getirdi.

"Kesinlikle rehavete kapılmadan daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Eleştirilere rağmen yüreğini sahaya koyan oyuncularımız başta olmak üzere, teknik kadromuza ve soğuk havaya rağmen tribünleri dolduran taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz."