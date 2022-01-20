Altınordu Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Kubilay Aktaş'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Hoş Geldin Kubilay Aktaş!



A Takımımızın yeni transferi Kubilay Aktaş, kendisini 2.5 yıl boyunca Altınordu ailesine katan sözleşmeye imzayı attı.



Oyuncumuza Altınordu ailesine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. #TürkiyeninAltınordusu pic.twitter.com/1SMq0lMf5r — Altınordu FK (@AltinorduFK) January 20, 2022

Kubilay Aktaş, Altınordu ile başarılı olmak istediğini belirtti.

"Altınordu'yu Türkiye'de herkes biliyor. Kendini ispat etmiş bir kulüp. Burada genç arkadaşlarla birlikte mücadele edeceğiz. Biz de onlara kendi tecrübelerimizi aktaracağız. Onlara ağabeylik yapmak güzel bir şey."

Altınordu'nun lig sıralamasında hak ettiği yerde olmadığını kaydeden Kubilay Aktaş, kısa vadede istedikleri sonuçları alıp ligin alt sıralarından kurtulmak istediklerini bildirdi.