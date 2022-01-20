Altınordu Kubilay Aktaş'ı transfer etti
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Manisa FK'den 27 yaşındaki Kubilay Aktaş'ı kadrosuna kattı.
Altınordu Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Kubilay Aktaş'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Hoş Geldin Kubilay Aktaş!— Altınordu FK (@AltinorduFK) January 20, 2022
A Takımımızın yeni transferi Kubilay Aktaş, kendisini 2.5 yıl boyunca Altınordu ailesine katan sözleşmeye imzayı attı.
Oyuncumuza Altınordu ailesine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. #TürkiyeninAltınordusu pic.twitter.com/1SMq0lMf5r
Kubilay Aktaş, Altınordu ile başarılı olmak istediğini belirtti.
"Altınordu'yu Türkiye'de herkes biliyor. Kendini ispat etmiş bir kulüp. Burada genç arkadaşlarla birlikte mücadele edeceğiz. Biz de onlara kendi tecrübelerimizi aktaracağız. Onlara ağabeylik yapmak güzel bir şey."
Altınordu'nun lig sıralamasında hak ettiği yerde olmadığını kaydeden Kubilay Aktaş, kısa vadede istedikleri sonuçları alıp ligin alt sıralarından kurtulmak istediklerini bildirdi.
Yeni transferimiz Kubilay Aktaş’ın Altınordu forması ile ilk sözleri! #TürkiyeninAltınordusu #İyiBireyİyiVatandaşİyiFutbolcu #YereldenEvrensele pic.twitter.com/KtHX8Bl7hV— Altınordu FK (@AltinorduFK) January 20, 2022
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